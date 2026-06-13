女優の泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。リポーターを務め、人気を集めた日本テレビ「ウィークエンダー」降板の真相を明かす場面があった。泉は18歳で歌謡漫談家としてデビュー。75年から日本テレビ「ウィークエンダー」のリポーターを務め注目される。以降、バラエティー以外にも女優として活動の場を広げ、NHK連続テレビ小説「おしん」