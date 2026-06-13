◇交流戦西武―巨人（2026年6月13日ベルーナD）巨人・リチャード内野手が「7番・一塁」で今季初出場する。12日に今季初1軍昇格した際には「ルーキーぐらいの緊張感はあるし、でも空回りだけはしないように頑張りたい」と意気込みを語っていた。移籍2年目の今季は主軸候補として期待されたが、3月のオープン戦で左手に死球を受けて骨折。その後も下半身のコンディション不良もあり、リハビリを経て実戦復帰した。巨人の