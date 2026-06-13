◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人(13日、ベルーナドーム)この日の巨人のスタメンが発表され、1番には小濱佑斗選手、そして3番・サードで坂本勇人選手、さらに7番ファーストでリチャード選手が名前を連ねました。小濱選手はドラフト5位の新人。11日の楽天戦にも出場するなど、今季8試合に出場し打率.227の成績を残しています。1番打者としてチャンスメイクで貢献できるか注目です。坂本選手は、7日のロッテ戦以来のスタメン復帰。