お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんが13日、自身のインスタグラムを更新。同級生とのオフショットを披露しました。【写真を見る】【 パンサー・尾形 】ジャーナリストの丸山ゴンザレスは「実は、高校の同級生サンキューーーーー！！」尾形さんは、「やっと会えた！！丸山ゴンザレスさん！！」「実は、高校の同級生サンキューーーーー！！」「同じ校舎！！酒がすすんだ！！」と投稿。ゴンザレスさんの肩に手をかけてサンキューポ