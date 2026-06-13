◇交流戦楽天0―2広島（2026年6月13日楽天モバイル最強パーク）楽天は広島・森下の前に今季最少の散発2安打で10度目の零敗。連勝が2で止まった。塩川監督代行は「いいピッチャーを捉え切れていない。なかなか先発を打ち崩せないのがうちの課題の一つ」と脱帽。「トライしていろいろな形で話し合ってはいますけど、正直（結果が）すぐ出るものでもないのも分かっています。以前も言いましたが、この負けを次にどう生か