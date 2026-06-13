■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子800mの決勝が13日に行われ、久保凛（18、積水化学）が、2分01秒54で1着となり、大会3連覇を達成した。また派遣設定記録（2分01秒67）も突破したため、アジア大会代表に内定した。今年年9月に32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）の選考会も兼ねる今大会。アジア大会派遣設定