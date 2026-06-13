◇カーリング日本選手権第7日（2026年6月13日横浜BUNTAI）14日の決勝進出を懸けた準決勝が行われ、女子は2連覇を目指したミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、北海道銀行に6―10で敗れ、3位で大会を終えた。試合後、取材に応じたスキップ吉村紗也香（34）は、「チャンスがあったところもあるが、複数点を逃し、後半にはスチールされた。悔しい結果になった」と振り返った。今シーズンは吉村自身5度目の挑戦と