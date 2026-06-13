サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１３日、グループリーグＤ組の米国−パラグアイが行われ、米国が４−１で勝利した。１２度目出場となった開催国の米国が、４得点で圧倒した。前半だけでバログンの２得点など３ゴール。後半終了間際には途中出場のレイナが鮮やかなミドルシュートを決めた。パラグアイは７３分にマガリャンイスが１点をかえしたが、反撃もそこまでだった。「史上最高の４５分」で白