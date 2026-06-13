Jリーグは13日、Jリーグ百年構想リーグの最優秀主審賞に木村博之氏、最優秀副審賞に熊谷幸剛氏が選出されたことを発表した。最優秀主審賞はJ1百年構想リーグ担当主審のうち、アセスメント評価、マッチコミッショナー評価、クラブ評価を1:1:1とし、総合点により上位1名を表彰するもの。最優秀副審賞もJ1百年構想リーグ担当副審のうち、アセスメント評価、マッチコミッショナー評価、クラブ評価を1:1:1とし、総合点により上位1名