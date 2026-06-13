卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」がクロアチア・ザグレブで行われており、連日熱戦が繰り広げられている。そうした中、男子シングルスでは優勝候補の中国選手が相次いで敗れており、現地メディアも驚きをもって報じている。 ■王楚欽に次ぐ次世代候補に波乱 今大会には中国選手もエントリーしており、男子シングルスでは第1シードに名を連ねた世界ランキング5位の林詩棟を中心に、タイトル争いが