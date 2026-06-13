ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走in唐津」は13日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、14日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。篠崎元志（40＝福岡）が、しっかり勝ち上がった。序盤はターン初動でのカカリなど、どころどころに良くない部分もあり、らしさを発揮できないシーンもあったが予選は2位通過。準優勝戦11Rはコンマ09のトップスタートから逃げ切って他艇を寄せ付けなかった。「