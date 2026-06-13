シンガー・ソングライター、ナオト・インティライミ（46）が13日、この日予定されていた新潟公演が延期となったことについて謝罪した。この日の正午前、ナオト自身のSNSで予定されていた新潟公演の延期を発表。文書では「一昨日よりナオト本人が体調不良を訴え、できる限りの対応・処置を行っておりましたが現時点で本日の公演でお客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと判断いたしました。協議を重