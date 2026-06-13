9回日本ハム1死、水野が右中間にサヨナラ本塁打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムがサヨナラ勝ちで今季最長の連勝を9に伸ばした。3―3とされた直後の九回1死走者なしから水野が3号本塁打を放った。4番手の堀が今季2勝目。中日は3連敗。九回に2点差を追い付く粘りを見せるも及ばなかった。