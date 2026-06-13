元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は12日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演した際、元同局社員の玉川徹氏とのやりとりの中で、かつてディスコに「毎晩行っていた」と明かした。この日の放送では、冒頭恒例のペットの動画コーナーで、お皿を手に、まるで踊っているような所作をみせるハムスターのムギちゃんの映像が紹介された。このハムスターの映像に、玉川氏が、自身の踊る様子