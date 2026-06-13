「能登のともしび」は、復興に立ち向かう能登の姿をお伝えしています。地震から2年5か月が過ぎ、豪雨から1年8か月余り。少しずつ進む被災地の復興状況を伝えるニュースの中でカメラがとらえた“温かな瞬間”、1週間分の「ともしび」をまとめてお送りします。能登と金沢を結ぶ大動脈「のと里山海道」の一部区間で進められている4車線化工事の起工式が行われました。4車線化が計画されているのは、上棚矢駄インターチェ