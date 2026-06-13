中日は１３日の日本ハム戦（エスコン）に３―４で敗れて今季１０度目の３連敗を喫した。６３試合を戦って２１勝４１敗１分け。借金の数はついに「２０」となった。今季初登板となった中日先発・松葉貴大投手（３５）は３回一死二塁から水野に適時三塁打を浴びて先制点を献上。二死後、野村にも中前適時打を許し０―２とリードを広げられた。５回７安打２失点で降板した松葉は「初登板は何年たっても独特の雰囲気を感じます。自