JリーグのオールスターサッカーJリーグのオールスターが13日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。J2・J3EAST-Bを率いた39歳指揮官が現役時代さながらのタックルを見せると、ファンに笑撃が広がった。J2・J3EAST-Bの指揮を執ったのは、槙野智章監督（藤枝MYFC）だった。J2・J3EAST-Aとの1回戦。敵チームの田中パウロ淳一がドリブルで右サイドを駆け上がると、槙野監督がピッチに乱入する。現役時代さながらのタ