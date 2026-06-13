◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・高橋遥人投手が６回７安打３失点で降板した。この日は坂本と５月２２日の巨人戦（東京Ｄ）以来、今季２度目のコンビ。初回２死一、二塁のピンチをしのぐと、その後は尻上がりに調子を上げた。しかし、４点リードとなった６回に暗転。４本の長短打で２点を返され、なおも１死一、三塁で二盗阻止を狙った女房役が悪送球。三塁走者の生還を