LOVEBITESのベーシストとしても活躍するFami。が、ソロ名義でのオリジナルEP『箱庭』を8月26日にリリースする。ソロ作品のリリースは2021年、高校生だったときにクラウドファンディングで自主制作したアルバム『卒業アルバム』以来5年ぶり。2022年にLOVEBITESに加入して以降では初となる作品だ。新作EP『箱庭』は、自らの音楽的バックボーンにあるおしゃれかつ爽やかでありながらテクニカルなJ-ROCKやポップス、そしてボカロ曲の要