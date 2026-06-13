◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人は１３日、西武戦のスタメンを発表した。下半身のコンディション不良から復帰し、１２日に出場選手登録されたリチャード内野手が「７番・一塁」で今季初出場を果たす。ドラフト５位ルーキーの小浜佑斗内野手がプロ初の１番に入った。坂本勇人内野手は「３番・三塁」で５試合ぶりに先発出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）