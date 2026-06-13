◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―１ヤクルト（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルト・塩見泰隆外野手が腰の張りで負傷交代した。０―０の２回先頭で１１日のオリックス戦（京セラＤ）以来となる２号ソロを放ったが、ベースを一周し終えた後、ベンチに戻った際には顔が引きつっていた。直後の２回の守備から赤羽と交代した。池山隆寛監督は「試合前から報告は受けていたんだけど。２打席くらいは、いてく