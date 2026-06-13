ポール・マッカートニー（83）が、聴力の衰えにより妻ナンシー・シェベル（66）との会話で誤解が生じることがあると明かした。ロンドンでのイベントでコメディアンのロブ・ブライドンに語った。 【写真】まさかの事態…妻との会話がかみ合わない時がくるとは！ 「聴力がちょっと怪しくてね。だいたいは良いんだけど、時々言葉の一部を聞き逃してしまって、それで会話がおかしなことになるんだ」と告