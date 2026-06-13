北中米W杯で感じた「聖地」の雰囲気「聖地」の雰囲気はテレビ画面を通しても伝わってきた。史上最大のW杯が始まった。開幕戦のメキシコ対チェコが行われたのは、W杯の伝説を数多く生んできたメキシコシティのアステカスタジアム。史上初めて3大会で試合が行わるスタジアムは、改装されて近代的になったとはいえ「最もW杯が似合う競技場」と言ってもいい。1970年大会、ペレのブラジルが3度目の優勝を果たし、ピッチの中でサポータ