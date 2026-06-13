〈現役ヤクザが苦笑する歌舞伎町“立ちんぼ少女”の“異常な実態”…「この辺に立つな」と注意すると「うるせえジジイ！」とカメラを向けられ…〉から続く銀行口座も作れない、家も借りられない、車も買えない――。暴力団排除条例の徹底により、現代のヤクザは「飯が食えない」ほどの厳しい締め付けにあっている。それでもなぜ、彼らはヤクザを続けるのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚） ここでは久田将義氏の著