「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム）阪神の高橋遥人投手が６回７安打３失点（自責点２）で降板した。４点リードの六回につかまった。味方打線が２点を追加し、点差が広がった直後だった。無死から中川と山中に連打を浴びると、西川に左越えの適時二塁打を許した。１死二、三塁からは宗に適時打を献上。さらに宗の二盗を阻止しようと捕手の坂本は二塁送球したが、ワンバウンド送球を中野が止められずに３点目を失