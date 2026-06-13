◇交流戦日本ハム４―３中日（2026年6月13日エスコンF）日本ハムが劇的なサヨナラ勝利で9連勝を飾った。3―3の9回1死から水野達稀内野手（25）が放った右越え3号ソロが勝利をもたらした。守護神・柳川が9回に2点差を追いつかれる嫌なムードを一発で断ち切った。ヒーローインタビューで水野は「ここで決めたいなと思って打席に立ちました。いい感じで捉えてたんで、でもあんまよく分かりませんでした」と照れ笑いを浮