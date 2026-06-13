「ホンダ？ナガトモ？すみません……誰ですか？」【貴重写真】「独特のヘアスタイル」もイタリアで強烈な印象を残した当時の中村俊輔。ミュージアムに大々的に飾られたパルマの英雄も…スタジアムの記者席で隣り合った若いイタリア人同業者に挨拶がてらセリエAでプレーした日本人選手について尋ねたら、思わぬ反応に面食らった。2022年の秋、イタリア中部の山間にあるカステル・ディ・サングロという町で行われたU-21日本代