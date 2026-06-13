ＪＬＰＧＡレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップの最終日が１３日、静岡県の川奈ホテルゴルフコース富士コース（パー７２）で行われた。首位と４打差の２位で出た前田陽子（４１）が、３連続を含む４バーディー、２ボギーでスコアを２つ伸ばし逆転。通算１アンダーでレジェンズツアー初優勝を飾った。レギュラーツアー２勝の実績を持つ前田だが、優勝となると２０１５年７月以来１１年ぶり。「１０年以上も優勝から遠ざ