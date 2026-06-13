川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は4日目を迎えた。2Rは3周目で先頭を奪った小原望（45＝川口）が力強く押し切り、今節2勝目をマークした。「バルブを替えたのが良かったかな」と笑顔を見せた。川口の選手会支部長として多忙な日々を送る。先日は埼玉支部の選手全員が参加する慰安旅行、通称「錬成会」をプロデュースした。これまでは箱根、熱海がパターンだったが今年は初めて石和温泉へ。宴会では選