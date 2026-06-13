6月12日（現地時間、日本では13日早朝）にLAのSoFiスタジアムで行われたアメリカでのワールドカップ開幕式。世界中が注目する大舞台に、一人のアジア人アーティストが立った。世界的人気グループ・BLACKPINKのメンバーであり、ソロアーティストとしても活動するLISA（リサ）だ。（全2回の1回目）【画像】「えっ、すっぴん？」ラフな黒いタンクトップでくつろぐ姿、日本でも話題になった坂口健太郎との“密着ショット”…BLACKPIN