元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子（31）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、4月に出産を公表した第1子の性別を明かした。4月13日の投稿で「無事出産いたしました。母子ともに健康です」と夫のバスケットボール男子日本代表・渡辺雄太との間に第1子が生まれたことを報告。性別は公表していなかったが、12日の投稿では5枚の写真とともに「Girl mom」とつづり、女の子のママであることを明かした。花柄の