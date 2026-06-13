「日本ハム４−３中日」（１３日、エスコンフィールド）中日がサヨナラ負けで３連敗。借金がついに今季最多の２０に膨らんだ。３−３の九回、５番手の草加が水野にサヨナラ本塁打を浴びた。打たれた草加はマウンドに崩れ落ち、しばらく立ち上がれなかった。今季初登板初先発の松葉は５回７安打２失点。三回に３長短打を集中されて２点を奪われた。打線は相手先発の福島に苦戦。２点を追う四回に暴投の間に１点を返した。