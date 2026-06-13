国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の授賞式が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで開催された。アジア版グラミー賞を目指し、昨年新設された日本発の国際音楽賞。ＰｒｅｍｉｅｒｅＣｅｒｅｍｏｎｙの終了時点では、米津玄師が５冠、Ｍ！ＬＫが４冠、藤井風が３冠を獲得。サカナクション、ＣｒｅｅｐｙＮｕｔｓ、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ、ＨＡＮＡが２