◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第5日準決勝国学院大3―4関大（2026年6月13日神宮）国学院大が9回サヨナラ負けで初の決勝進出を逃した。7回、主将の赤堀颯（4年＝聖光学院）のソロ本塁打で1点差に迫り、8回には石野蓮授（3年＝報徳学園）が左中間に同点の適時二塁打。9回2死まで守りタイブレーク寸前までいったが、藤本士生（同＝土浦日大）がサヨナラ打を浴びて涙を飲んだ。リーグ戦では青学大の7連覇を阻む