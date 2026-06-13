「やっぱりオランダのフットボールは独特ですし、彼らは良くも悪くもすごくプライドが高いですよね」【画像】この記事の写真を見るそう語るのは、元日本代表DFの岩政大樹氏（44）だ。6月15日に、森保一監督が率いる日本代表が対戦するオランダとは、自身も2010年に南アフリカW杯の舞台で相まみえたことがある。現役引退後は鹿島アントラーズで監督を務め、今年の4月からは母校・東京学芸大学蹴球部で指揮を執っている。サッカー