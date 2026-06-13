◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース第3日（2026年6月13日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）5打差の3位から出た永井花奈（28＝ServiceNow）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算14アンダーで2位に浮上した。首位とは3打差。ツアー2勝目、AIG全英女子オープン出場権獲得のチャンスを引き寄せた。「予選ラウンドに引き続きショットは安定していた。前半は凄くいいバーディー、ラッキーなバーディー