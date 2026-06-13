「日本ハム４−３中日」（１３日、エスコンフィールド）日本ハムがサヨナラ勝ちで１０年ぶりの９連勝。今季最多の貯金７とした。３−３の九回１死、水野が右中間へ３号サヨナラ本塁打を放ち、試合を決めた。三回１死二塁から水野の左中間への適時三塁打で先制。なお２死三塁から野村の中前適時打で加点した。八回には田宮のソロで追加した。先発の福島は７回１失点の好投。四回に暴投で失点したものの、１５０キロ台の直