シンガー・ソングライターのナオト・インティライミ（46）が13日、Xを更新。同日開催予定だった『ナオト・インティライミLIVE TOUR 2026』新潟公演の延期を謝罪した。ナオトは「新潟公演を楽しみにしてくださっていた皆様へ」と書き出し、「本当に、ごめんなさい。今日という日を一緒に楽しみにしてくれていた皆さんに、最高のShowを届けたくて、ギリギリまで『何とかあのステージに立てないか』と諦めずに探り続けてきました。