ロッテホールディングスは、韓国のロッテコーポレーションとの連携を視野にウエルネス事業へ本腰を入れる。携帯カイロやコラーゲンなどで積み上げた現在20億円程度の同事業規模を2030年に100億円へと引き上げる。6月4日、発表会に臨んだ玉塚元一社長CEOは、ロッテグループの2024年総売上が約8兆円に上り、そのうち菓子などの食品が占める割合が15.5％、残りをホテル・物流（28.9％）、化学（28.6％）、流通・小売り（27％）