犬が飼い主の帰宅を喜ぶ理由 1.飼い主の姿を見て安心するから 犬が飼い主の帰宅を喜ぶのは、飼い主の姿を見て安心するからです。 どんな犬もお留守番中は少なからず不安を抱えているものです。最も安心感を与えてくれる飼い主がそばにいないからです。 多頭飼いである場合では、お互いに支え合いながらお留守番をしていますが、それでも飼い主の存在に敵うものはないのです。 帰宅した飼い主の姿を見たとき、