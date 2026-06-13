キリンビバレッジは6月8日、「生茶」「午後の紅茶」など166品を10月1日納品分から価格改定すると発表した。原材料や容器包材価格、エネルギーや物流などの関連費用の高騰が継続していることを受けた措置。対象の166品はチルド等も含んだ商品全体の9割に相当する。容器形態では166品の約7割をペットボトルが占め、残り約3割は缶・ボトル缶・パウチとなる。価格改定率は、メーカー消費税抜き希望小売価格で5〜18％増。一例