キッコーマンソイフーズは、6月12日の「ヘルシーソイラテの日」に合わせて大阪・東京でイベントを開催し、ソイラテを飲用する最初のきっかけ作りに取り組んでいる。6月9日、東京会場で取材に応じた亀井淳一マーケティング本部マーケティング推進部長は「ソイラテの認知度は高まってきたものの、飲んだことがない方や、家で作れると思っていない方がたくさんいらっしゃる。これまで飲むきっかけが無かった方も、イベントや『ヘ