ＪリーグオールスターDAZNカップが、６月13日に開催され（J１とJ２＆J３の選手が地域ごと６チームに分かれ、１試合30分制で対決。３位・５位決定戦は20分制）、J２・J３のEAST-Bの一員としてカズこと三浦知良が出場し、会場を盛り上げた。J2・J3EAST-Aとの１回戦に先発として出場したカズは、J2・J3WEST-Aとの５位・６位決定戦には、監督ながら急遽ピッチに立った槙野智章とともに、14分から出場。クロスにヘッドで合わせるな