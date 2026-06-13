最後はPK戦で競り勝った。６月13日に開催されている『ＪリーグオールスターDAZNカップ』。準決勝でJ１EASTとJ２・J３EAST-Aが対戦。０−０で迎えたPK戦は、１人目から“サドンデス”の特別ルールで、これをJ２・J３EAST-Aが２−１で制した。試合後のフラッシュインタビューに、何度も好守を見せたGK上福元直人（湘南ベルマーレ）が対応。「本当にみんなで、ギリギリのところで粘り強く戦った結果、PKという形までもっていけ