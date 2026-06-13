強力なフィリーズ打線を相手に圧倒的な投球を披露したミジオロウスキー(C)Getty Images怪物級のピッチングに球界が震撼した。現地時間6月12日、本拠地でのフィリーズ戦にブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーが先発登板。序盤から三振の山を築く圧倒的なピッチングで、9回（95球）を投げ、被安打1、無失点、15奪三振を記録して8勝目を挙げた。【動画】見よ！これが先発史上最速…ミジオロウスキーが168.1キロを記録本人