言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、強い意志、部屋のインテリア、そして生き物が成長していくプロセスという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。け□□□□たては□□くヒント：部屋の中を区切ったり、外からの視線をさえ