中国の美食や伝統文化を一堂に楽しむことができる「チャイナフェスティバル」が13日金沢市内で幕を開けました。石川県金沢市のしいのき迎賓館で13日から開かれている「チャイナフェスティバル」は、中国の文化を広く知ってもらうイベントで、石川県内では初めて開催されました。本格的な中華グルメや、中国の伝統文化を体験できる40のブースが並び、能登半島地震の被災地支援として、能登で採れた野菜や塩などを購入できるコーナー