農林水産省の公式X（旧Twitter）アカウントは6月13日、投稿を更新。“6月のご報告”を公開しました。【写真】農林水産省、“6月のご報告”「牛が書いたなら仕方ないか」同アカウントは「6月なので、御報告があります」とつづり、「#牛乳月間」とハッシュタグを添えて、1枚の報告文を公開。報告文には「【御報告】日頃より牛乳・乳製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたび、6月の『牛乳月間』を迎えましたことを