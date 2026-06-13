山本聖途＝2024年6月陸上男子棒高跳びで五輪に3度、世界選手権に5度出場した34歳の山本聖途（トヨタ自動車）が13日、パロマ瑞穂スタジアムでの日本選手権出場後に、今大会限りでの現役引退を表明した。13位に終わって地元開催の愛知・名古屋アジア大会代表入りが厳しくなり「アジア大会への思いが大きかったが、期待には応えられなかった。体的にも限界。本当に幸せな競技人生だった」と語った。最も印象に残る試合には、201