■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子800m決勝が13日、行われ萬野七樹（関西大）が1分46秒45で初優勝を果たした。また既にアジア大会派遣設定記録（1分46秒28）を突破していたため、アジア大会代表にも内定した。日本記録保持者の落合晃（